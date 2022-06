Renheden af kokain når rekordhøjt niveau i Danmark

- Illegale stoffer har ingen indholdsdeklaration, og når stofferne bliver stærkere, og der er så stor variation i styrken i de stoffer, der indtages, øger det risikoen for overdosering, siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Kari Grasaasen.

Tal fra Landspatientregisteret viser imidlertid, at man indtil 2019 så et stigende antal af personer, der havde kontakt med et sygehus i forbindelse med forgiftning efter indtagelse af narkotika.

I 2019 havde lidt mere end 600 personer kontakt til et sygehus efter at være blevet forgiftet af kokain. Ti år tidligere lå tallet under 200.