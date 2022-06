»Det har bestemt ikke været en nem opgave at finde en løsning, der balancerer flere vigtige hensyn. Jeg vil derfor gerne takke aftalepartierne for et konstruktivt forhandlingsforløb og respekt for forskellige prioriteter,« siger Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen.

I et interview med Jyllands-Posten tilbage i 2021 truede Mai Villadsen med at udløse et folketingsvalg, hvis regeringen lavede et forlige om sociale ydelser med borgerlige partier, eller hvis der slet ikke blev nogen aftale, som mindskede ulighed og børnefattigdom.