Fra verdens ondskab til naturens trækfugle

Da Lars Normann Jørgensen i 2015 sagde farvel til jobbet som generalsekretær i Amnesty International, sagde han også farvel til et arbejdsliv, hvor han havde kæmpet for, at mennesker skal opføre sig ordentligt over for hinanden.

Han havde da i næsten 25 år været generalsekretær. Havde rejst rundt i store dele af verden og set, hvad mennesker kan gøre mod hinanden af ondskab.