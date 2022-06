Børnehuset Grøftens daglige leder, Lene Jespersen, siger til mediet, at det er første gang, hun hører, at en indianerfest kan være krænkende.

»Jeg vil gerne have lov til at sætte mig ordentligt ind i, hvad bevæggrundene er til at føle sig kulturelt krænket over en indianerfest, før jeg selv tager stilling til, hvad jeg mener,« siger hun til mediet, og understreger, at hun er åben over for en debat.

»Jeg synes, man skal være åbne over for, hvad der rører sig i tiden. Man kan ikke bare afvise det med ”vi gør som vi plejer”.«