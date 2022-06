Rigshospitalet lukker hver tiende seng: Mangler sygeplejersker

Også i andre af landets regioner meldes der om lignende problemer.

Over for mediet oplyser Rigshospitalets vicedirektør, Rasmus Møgelvang, at man mangler omkring 15 procent af det normerede antal operations- og narkosesygeplejersker.

Det går dermed ud over et allerede presset operationsområde, hvor der fortsat eksistere en pukkel oven på coronapandemien.

Man forventer først at have afviklet de udskudte operationer i løbet af 2023. Tidligere var forventningen, at man ville få det gjort i løbet af i år. Det oplyser formanden for Danske Regioner, Anders Kühnau (S).

Formanden har i den forbindelse udtrykt skuffelse over den nye økonomiaftale, som regionerne indgik med regeringen i sidste uge.