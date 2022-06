Danskerne cykler mindre trods millioninvesteringer i cykelstier

Det er udtryk for, at færre tramper i pedalerne til skole og arbejde, lyder det fra afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet.

- Det er jo brandærgerligt, når vi nu bryster os af, at Danmark er et cykelland, og vi ved, at cykling er supersundt og godt for miljøet, siger hun.

De seneste 20 år er der ifølge afdelingslederen blevet investeret millioner af kroner i nye og bedre cykelstier.

Frem mod 2035 har Folketinget afsat tre milliarder kroner til nye cykelstier og cykelprojekter.