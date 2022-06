Det er baggrunden for, at man hver eneste måned må sende 45 fødende kvinder videre til andre hospitaler i regionen.

Koncerndirektøren i Region Sjælland, Jesper Gyllenborg, medgiver, at afdelingen står i en alvorlig situation.

Sikkerheden for patienterne er dog i orden, mener han.

- Det er vores klare vurdering, at patientsikkerheden er i orden, og vores fødende kvinder kan være trygge. Vi vil naturligvis samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis de henvender sig til os, siger han til 24syv.

Styrelsen for Patientsikkerhed bekræfter over for Ritzau, at man har modtaget en såkaldt bekymringshenvendelse.

Henvendelsen vil blive håndteret, og på den baggrund vil man tage stilling til, om der skal oprettes en egentlig tilsynssag, oplyser styrelsens pressevagt.