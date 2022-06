Men hvordan det skal se ud, og hvem der skal stikkes, ligger ikke fast endnu.

Det afhænger af situationen, siger ministeren, som venter på en vurdering fra sundhedsmyndighederne.

I april meddelte Sundhedsstyrelsen, at der til efteråret ”sandsynligvis” vil blive behov for at vaccinere mod covid-19 igen. Men sandsynligvis ikke for alle.