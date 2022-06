DSB indsætter vagter på S-togsstationer

- Det bliver nu muligt for vagtvirksomheder at udøve vagtvirksomhed på jernbanestationer. Loven vil blandt andet give mulighed for at indsætte vagter på S-togsstationer til at cirkulere på de stationer, hvor der erfaringsmæssigt er mest ballade og opleves utryghed.

Vagterne skal være på S-togstationerne alle ugens dage.

Vagternes ruter vil være fleksible og blive tilrettelagt efter behov. For eksempel hvis der på videoovervågningen observeres situationer, der kræver en øget indsats på den pågældende station. Det skriver ministeriet.

I samme omgang vil DSB indsætte flere medarbejdere i dets overvågningscenter.

Samtidig har DSB planer om at udskifte cirka 650 kameraer på 50 S-togsstationer inden udgangen af 2022.