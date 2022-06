Fuld lastbilchauffør ramte bygning - lastbil beslaglagt

Da politiet ankom til stedet, blev manden bedt om at blæse i et alkometer, og det viste, at han havde fået så meget at drikke, at promillen var over de tilladte 0,5. Langt over.

- Sådan en alkometertest er jo kun vejledende, og den nøjagtige promille skal fastlægges ved en blodprøve. Men jeg kan sige så meget, at den var betydeligt over 2,00, fortæller Stefan Jensen.

Netop grænsen på 2,00 er interessant. For sidste forår trådte en lov om såkaldt vanvidskørsel i kraft. Ud over skærpede straffe gav loven også mulighed for konfiskation af køretøjer, blandt andet ved spritkørsel med en promille over 2,00.