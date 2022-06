Både da efterårssæsonen i 2020 og i 2021 ramte landet, steg smittekurven gevaldigt, og det endte med restriktioner og nedlukninger. Dengang blev sundhedsmyndighederne bebrejdet, at de ikke var mere forberedte, og det vil sundhedsminister Magnus Heunicke gerne undgå denne gang.

Sundhedsordførerne er indkaldt til en orientering fredag, og det er tanken, at der før sommeren skal udarbejdes planer for flere scenarier af smittespredning – netop for at undgå restriktioner som de tidligere. I planerne vil også indgå, om hele eller dele af befolkningen skal genvaccineres mod corona.