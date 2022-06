Der vil fremover komme flere autoriserede dørmænd eller vagter på udskænkningssteder i nattelivszoner i byer som København og Aarhus.

Og så får politiet mulighed for at bortvise personer fra områderne for aftenen og natten, selv om de ikke har gjort noget ulovligt.

Det står klart, efter at et flertal i Folketinget torsdag har behandlet regeringens forslag, der har til hensigt at skabe mere tryghed i nattelivet.