Ny dansk radar på Færøerne skal lukke overvågningshul

Der har tidligere være et radaranlæg på Færøerne, men det blev nedlagt i 2007. Det betyder, at der siden har været et hul i overvågningen af luftrummet over øgruppen.

Den nye radar ventes opført ved Sornfelli, hvor der tidligere var en radar. Den vil tage op mod fem år at bygge.

I øjeblikket har forsvarsalliancen Nato ikke et klart billede af flytrafikken fra den nordlige del af Storbritannien, hen over Færøerne og Island og den sydøstlige del af Grønland.

- Der har været et hul, og det skal lukkes. Den nye sikkerhedspolitiske situation i Europa er også en væsentlig årsag til, at det er blevet mere aktuelt at få lukket det hul, har Morten Bødskov tidligere sagt med henvisning til krigen i Ukraine.