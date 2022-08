12/08/2022 KL. 05:00

13 rundetårne ovenpå hinanden - så høj vil en vindmølle være om få år

På få årtier er vindmøller gået fra at være et enkelt rødt/hvidt levn fra en hippie-kultur til at blive en gigantforretning. Det indebærer også, at møllerne bliver højere. Meget af tiden har den højeste mølle i verden stået i Danmark. Ikke alle er begejstrede for udsigten til højere møller.