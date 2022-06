- Målet er, at vi nu underskriver en aftale, der betyder, at vi i Kongeriget styrker en overvågning af det høje nord, og dermed tager et større ansvar for det samlede overvågningsbillede af området, siger Morten Bødskov.

Der har tidligere være et radaranlæg på Færøerne, men det blev nedlagt i 2007. Det betyder, at der siden har været et hul i overvågningen af luftrummet over øgruppen.

Det betyder samtidig, at Nato ikke i øjeblikket har et klart billede af flytrafikken fra den nordlige del af Storbritannien, hen over Færøerne og Island og den sydøstlige del af Grønland. Det kaldes GIUK Gap.