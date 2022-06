SSI: Usædvanligt mange er smittet med listeria i maj

- Det tyder på, at der er en fødevare på markedet, som er stærkt forurenet med listeriabakterier. Vi arbejder derfor på højtryk for at finde smittekilden, så vi kan undgå at flere skal blive syge.

Normalt registreres omkring fire tilfælde med listeria hver måned.

Sygdommen kan give milde febersymptomer, men kan også vise sig som enten blodforgiftning eller meningitis, hvis man har et svækket immunforsvar.