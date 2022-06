11/06/2022 KL. 15:45

Arbejdstilsynet besøger årets festivaler: Midlertidigheden sætter arbejdsmiljøet på prøve

Denne sommer vil Arbejdstilsynet have fokus på sommerens markeder, cirkusser og festivaler før og efter showet for at sikre, at sikkerheden er i top. Det kan nemlig skabe sikkerhedsmæssige udfordringer, at arbejdspladserne er midlertidige og uden faste strukturer.