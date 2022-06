Antallet af fordrevne ukrainere i job er tredoblet på en måned

Hos Dansk Erhverv udtaler arbejdsmarkedschef Peter Halkjær i en skriftlig kommentar:

- I Dansk Erhverv noteres det med glæde, at antallet af ukrainere i job nu begynder at stige. Det er altafgørende for, at arbejdsgiverne kan ansætte ukrainske flygtninge, at de ikke længere skal vente i måneder på at få en opholdstilladelse, før de kan komme i gang med at arbejde.

Ifølge Hummelgaard er det især i hotel- og restaurationsbranchen, at de fordrevne ukrainere hidtil er kommet i beskæftigelse. Også inden for landbrug, skovbrug og fiskeri samt rejsebranchen og rengøring har ukrainere fået job.