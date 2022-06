Over 100.000 pensionister slipper for modregning i pension

Politikerne håber, at aftalen vil bidrage til at lette presset.

Aftalen kommer efter pres fra flere dele af fagbevægelsen. Herfra lød det, at det var en forudsætning for at få pensionister og efterlønnere til at tage endnu en tørn på arbejdsmarkedet under den særlige situation, at modregningen blev fjernet.

Ministeren understreger, at danske virksomheder skriger på arbejdskraft. Det ventes at medføre en stigning i arbejdsudbuddet på 1650 personer. Det er et økonomisk udtryk for, at flere vil arbejde mere.

- Man har fjernet en usikkerhed fra dem om, hvor meget de får udbetalt hver måned, ligesom man har fjernet en blokering for, at deres arbejdende ægtefælle kunne tage noget overarbejde, siger Hummelgaard.