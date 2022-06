Lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet Viggo Andreasen udtalte sidste uge, at stigningen i de nye undervarianter var ventet, og at han ikke på det tidspunkt så grund at være voldsomt bekymret for udviklingen.

- Det er noget, vi har kunnet forvente de senere uger, fordi vi har fået meldinger fra Sydafrika og Portugal om, at de nye undervarianter er i stigning, sagde han.

- Det skyldes dels, at de er gode til at sprede sig og gode til at undvige den immunitet, vi har fra vacciner og tidligere infektioner.

Kontakttallet er en matematisk beregning, hvor man forsøger at estimere, hvor smitsom virus er. Tallet siger ikke noget om, hvor mange smittede der er i befolkningen.