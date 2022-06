Prins Christian slog sin far på årets sidste Royal Run-rute

- Det var en flot rute gennem København, tilføjer han.

Prins Christian krydsede målstregen efter omkring 46 minutter, mens kronprins Frederik kom i mål få minutter efter.

Også 11-årige prins Vincent var med på ruten.

Og det møder ros fra kronprins Frederik, at begge var med på ti kilometer.

- Det er skønt, at de har mod på det. Ti kilometer er meget at rumme, specielt for en 11-årig, siger han efter løbet i København.

- Det giver noget selvtillid og et grundlag for, at der er muligheder. At man kan mere, end man tror, siger kronprinsen.