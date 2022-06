Mand lå to timer i vandet - er fløjet til sygehus

Efter at have tilbragt to timer i vandet imellem Fyn og Langeland er en mand blevet fløjet til behandling på Odense Universitetshospital.

Det oplyser politiet til det regionale medie fyens.dk mandag formiddag.

Alarmen om den nødstedte indløb lidt før klokken fem fra Langeland. Ved syv-tiden lykkedes eftersøgningen mellem Langeland og Lundeborg på Fyn, da manden blev reddet op.