Fængsler holder fast i straf for sager som politiet har afvist

Budskabet fra landets øverste domstol var klart:

Hvis en indsat anbringes i strafcelle med den begrundelse, at vedkommende har overtrådt straffeloven, bliver afgørelsen ugyldig, når det senere viser sig, at anklagemyndigheden ikke ser grundlag for at rejse sagen.

En indsat i Renbæk Fængsel havde derfor været udsat for et uforskyldt indgreb, skrev dommerne i Højesteret.

Efter flere måneders overvejelser er Kriminalforsorgen klar til en reaktion på den principielle afgørelse.

- Kriminalforsorgen tager sagen meget alvorligt, lyder det i en skriftlig reaktion. Andre lignende sager vil blive genoptaget, og der er mulighed for erstatning.