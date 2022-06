Kronprinsen får mange i løbeskoene i dag og ud på gaderne

Over 90.000 mennesker snører mandag løbeskoene til en løbetur hele landet over, når Royal Run løber af staben.

En af dem er kronprins Frederik, der igen i år er med til at løbe flere steder, i det løb han selv har været med til at starte.

Den kommende danske konge og hans familie er et forbillede for mange af dem, der har tilmeldt sig. Over en tredjedel af søndagens løbere har ikke deltaget i et motionsløb før. Og det er den kongelige deltagelse, der er med til at trække folk op af sofaen.