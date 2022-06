Gamle hospitaler kræver milliardinvesteringer

- 80 procent af vores sygehusbygninger har ikke fået ekstra midler som de nye kvalitetssygehusbyggerier. Tværtimod har en stor del af dem ikke været holdt meget ved lige, selv om nogle af dem er over 50 år gamle, siger Anders Kühnau (S), der er formand for Danske Regioner.

Regionerne mener, at der er brug for 4,6 milliarder kroner for blot at bevare det nuværende niveau næste år, når det gælder bygninger og udstyr. Når det også kommer til reelle forbedringer, så ryger beløbet op på 6,5 milliarder.

- Det handler ikke om luksus, men om bedre kvalitet også til gavn for behandlingen. Det er svært som politiker at forsvare, at kvaliteten i Randers er væsentlig dårligere end på supersygehuset i Skejby, siger Kühnau.