Forsvaret kæmper med at fastholde unge soldater

Han peger på, at der ikke er problemer med at rekruttere unge soldater, men at det er svært at fastholde dem.

Ifølge Berlingske oplyste Hærkommandoen i maj foran en stor gruppe soldater, at hæren i øjeblikket har 600 ledige stillinger, mens højtplacerede kilder i hæren ifølge avisen siger, at der skal være 1200 flere ansatte i Forsvaret, hvis det skal fungere optimalt.

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tal blev mere end hvert tredje stillingsopslag ikke besat i perioden fra juni til november sidste år.

Forsvarskommandoen skriver i en mail til Berlingske, at der er et stort behov for rekruttering og fastholdelse inden for Forsvaret.

Desuden oplyser Forsvarskommandoen til avisen, at der er igangsat et pilotprojekt, hvor konstabler i hærens kampstyrker får en uddannelse som faglærte, fordi man tror på, at de unge mennesker bliver i Forsvaret i længere tid, hvis de får papir på deres kompetencer.