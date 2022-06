04/06/2022 KL. 11:00

10 minutter efter hendes bror blev erklæret hjernedød, skulle Helle Bjerre tage en enorm beslutning

Helle Bjerre kæmpede for at redde to liv ved at donere sin brors organer væk. Hun fortæller om den svære beslutning: at donere sin brors organer væk og efterfølgende skulle tage afsked.