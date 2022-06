03/06/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Hans datter døde på venteliste – politikerne gjorde Mads Sebbelov optimistisk

Mads Sebbelov fulgte med fra tilskuerrækkerne, da Folketinget debatterede hans forslag om at vende det danske system for organdonation på hovedet. Det viste sig, at politikerne har rykket sig. Nu skal Det Etiske Råd komme med en vurdering.