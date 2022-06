SSI: To undervarianter øger risiko for stigning i coronasmitte

Det er en ret markant stigning i andelen af prøverne over de seneste uger. De to varianter øger ifølge SSI risikoen for smittestigninger i Danmark.

- SSI følger situationen tæt. Begge varianter har i flere andre lande været forbundet med smittestigninger på grund af deres spredningsfordel, siger SSI’s faglige direktør, Tyra Grove Krause, i en pressemeddelelse.

Lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet Viggo Andreasen deler SSI's vurdering.

- Det er noget, vi har kunnet forvente de senere uger, fordi vi har fået rapporter fra Sydafrika og Portugal om, at de nye undervarianter er i stigning, siger han.