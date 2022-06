Danske soldater kan blive sendt på militære missioner for EU, efter at det onsdag aften står klart, at et stort flertal vil afskaffe dansk EU-forbehold på forsvarsområdet.

Men der kan ikke uden videre sendes danske styrker afsted. Det kræver i hvert fald, at politikerne så enten fravælger en eksisterende opgave eller skaber styrkerne til det.