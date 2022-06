Foråret satte rekord med 711 timers solskin

Det var specielt marts og april, der bød på usædvanligt meget solskin og blå himmel, oplyser DMI.

Foråret 2022 var også tørt. På landsplan faldt der bare 83 millimeter nedbør. Gennemsnittet er 132,2 millimeter.

Man skal 26 år tilbage for at finde et lige så tørt forår, oplyser DMI.

Det betød også, at tørkeindekset, der er et udtryk for jordens vandbalance, blev sendt til tops og nåede skalaens maksimum på 10 i begyndelsen af maj.

I slutningen af maj kom der mere nedbør, og det har sendt det gennemsnitlige tørkeindeks for hele landet ned på 8,5.