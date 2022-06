185 får stemmeret i fødselsdagsgave på valgdagen

For 185 danske statsborgere er dagen i dag ekstra særlig.

Ikke nok med, at de fylder 18 år og dermed bliver myndige. De får også mulighed for at udnytte deres ret til at deltage i valg og afstemninger med det samme, når der onsdag skal stemmes om Danmarks forsvarsforbehold i EU.

Det viser et dataudtræk, som er foretaget af KMD, der blandt andet står for at lave valgkort til folkeafstemningen og indsamle valgresultaterne elektronisk.