Dan Jørgensen beskriver, at en nødsituation vil være, hvis Rusland lukker for gasleverancen generelt til EU, eller at EU i en sanktionspakke beslutter ikke at modtage gas fra Rusland.

- Begge muligheder er jo realistiske scenarier, og noget som vi forbereder os på.

Derfor er en nødplan klar i Danmark, hvis der kommer mangel på gas.

- Det er sådan, at de danske husholdninger, der har gas som varmekilde, er såkaldt beskyttede kunder i henhold til lovgivningen. Det vil sige, at de vil få rettighed til gassen først, siger Dan Jørgensen.