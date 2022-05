Advokater åbner for indberetninger om krænkelser i kirkesag

Det skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse tirsdag.

Det sker, efter at Berlingske for nylig har afdækket en sag, hvor en medarbejder i kirken anklages for overgreb og krænkelser mod blandt andre en mindreårig.

Kroman Reumert er blevet bedt om at indsamle oplysninger i sagen i løbet af sommeren. Efter sommer vil ministeriet modtage selskabets afrapportering og bruge eventuelle oplysninger i opfølgningen på sagen.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) mener, at sagen skal frem i lyset.

- Den adfærd, der beskrives, er rystende og dybt alvorlig, og derfor har jeg bedt om en tilbundsgående undersøgelse, sagde hun i en pressemeddelelse for omkring en uge siden, da advokatfirmaet blev udvalgt.