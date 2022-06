Sådan lyder den klare advarsel fra Pernille Boye Koch, der er forskningschef på Institut for Menneskerettigheder. På instituttet har de netop udarbejdet et notat, hvori de vurderer, at det også er »tvivlsomt«, hvorvidt det eksisterende tilsyn med tjenesterne overhovedet lever op til Danmarks menneskeretlige forpligtigelser.

»Jeg sætter spørgsmålstegn ved det argument, at statens sikkerhed altid kræver total hemmeligholdelse, og at det trumfer alt andet. For når man trækker det kort i dag, sætter man alle skakmat. Jeg mener, at det bliver brugt for ofte – og at det er for svært at vide, om det er reelt at spille det kort igen og igen,« siger hun.