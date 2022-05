Politiets Tour-indsats i Danmark koster mindst 23 millioner

Beløbet er ikke en del af budgettet for den danske Tour-start, som efter udsættelsen fra 2021 til 2022 lyder på 93,7 millioner kroner.

Til gengæld ligger det inden for politiets gældende ramme, oplyses det af ministeriet. Der har altså ikke været behov for at tilføre politiet flere penge.

- Tour de France Grand Départ i Danmark er en stor logistisk opgave med tre selvstændige etaper, hvor politiet har ansvaret for at sikre sikkerhed, ro og orden.

- Opgaven har givet anledning til et omfattende planlægnings- og koordineringsarbejde, som skal frembringe en sikker afvikling af det samlede arrangement både for ryttere og for publikum med så få gener som muligt for trafikken og de personer, der bor langs ruten, lyder det i folketingssvaret.