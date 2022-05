Danskere er blevet coronatestet langt mere end nordiske naboer

Højest var positivprocenten i Sverige, hvor 8,9 procent af de foretagne test viste et positivt svar for coronavirus.

- Dette kunne indikere, at Sverige har haft flere ubekræftede smittetilfælde end Danmark, og at antallet af smittetilfælde i Sverige ville være højere, hvis de havde testet lige så meget som i Danmark, står der i rapporten.

Efter at coronavirusset kom til Danmark mod slutningen af februar 2020, blev det i det efterfølgende forår muligt at få en PCR-test for corona. Det er de test, hvor man får stukket en pind i halsen.

Hen over coronapandemien oprustede de danske myndigheder testkapaciteten, så der i perioder kunne foretages cirka 200.000 daglige PCR-test.

Oveni kunne der også foretages 500.000 lyntest dagligt, så den samlede testkapacitet i perioder lød på 700.000 test om dagen.