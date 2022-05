Det er en socialdemokratisk hjertesag, at unge skal møde alle ”egne” af samfundet i de tre år, hvor de går i gymnasiet og udover at blive gjort parate til videre uddannelse også dannes som mennesker.

Alle skal have lige adgang til uddannelse. Til gavn for alles udvikling og forståelse af, hvilke værdier et dansk velfærdssamfund bygger på, skal mekanikerens søn i skolen og videre i uddannelsessystemet møde adjunktens datter, mens indvandrerens datter skal møde rigmandens søn. Unge der gerne ifører sig et tørklæde skal også møde dem, der går rundt med en krokodille på brystet - eller hvad det ellers er, der lige for tiden er dyr mode.