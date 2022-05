København indfører fartgrænser under 50

- For dem der pendler ind til byen, vil det tage længere tid. Tabt tid i bilerne, hvor man ikke kan være på arbejde. Det er der nogen, der skal betale for. Varer vil komme langsommere frem, og det vil blive dyrere at transportere.

I bilejernes organisation, FDM, klapper man heller ikke i hænderne. Her stiller man sig blandt andet skeptisk over, at det skulle gavne miljøet med lavere hastighedsgrænser. Ifølge FDM udleder biler, som kører 40 i stedet for 50 kilometer i timen, ikke mindre CO2. Tværtimod.

Samtidig tror FDM ikke på, at lavere fartgrænser vil få folk til at lade bilen stå derhjemme.

- København er jo i forvejen en besværlig by at køre bil i, så de, der gør det, gør det ikke for sjov, siger chefkonsulent hos FDM Dennis Lange.