4 ud af 10 har ændret deres energiforbrug efter prisstigninger

Her svarer 38 pct. ja til, at de hen over det seneste halve år har foretaget bevidste ændringer i deres energiforbrug, mens yderligere 20 pct. har overvejet det.

To tredjedele af dem, der har svaret ja, har forsøgt at spare på strømmen ved at være mere opmærksom på at slukke for apparater eller lamper, der ikke behøver stå tændt.

Andre har skruet ned for varmen, og så er der dem, der har forsøgt at sprede energiforbruget mere ud ved at flytte eksempelvis tøjvask til tidspunkter uden for spidsbelastningsperioder.