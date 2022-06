»Men hvad er vigtigt for dig som far?«

Sønnike klør sig lidt i skægget.

»Det vigtigste er nok, at min datter ved, at jeg altid er der for hende. At alt andet kommer i anden række,« siger han.

Jeg kan mærke, hvordan tårerne presser sig på i mine øjenkroge. Det er dælme et flot svar.