Vejret halter efter kalenderen - regnfuld uge i vente

- Temperaturen vil ligge omkring 16-18 grader, og så bliver det med svag vind. Det er en dag til den grå side, siger meteorologen.

Den svage vind er også med til at forstærke risikoen for skybrud. Erik Hansen forklarer, at når det er vindstille, falder regnen det samme sted.

DMI definerer skybrud som, når der falder 15 millimeter regn eller derover på 30 minutter eller derunder.

Onsdag viser kalenderen 1. juni, og det er dermed sommer, men vejret følger ikke helt med.

- Der vil være byger og kølige temperaturer, omkring 16-18 grader, 20 grader i bedste fald. Der vil være byger mange steder og ikke så meget vind, siger Erik Hansen om tirsdag, onsdag og torsdag.

Men når det bliver fredag, kommer der et højtryk til Danmark, og det vil ifølge DMI føre godt vejr med sig.