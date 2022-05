Borgmester i Grønlands største kommune stopper efter boligsager

Lånet skulle bruges af kommunens boligselskab til at købe ejendomme. I den anden sag sagde Ludvigsen god for, at der blev købt et asfaltværk, uden at kommunalbestyrelsen havde behandlet sagen, skriver mediet.

I et interview med KNR-programmet Qanorooq siger Charlotte Ludvigsen, at netop sagerne om lånet og købsaftalen har haft stor betydning for hendes beslutning:

- Den største grund til, at jeg træder tilbage, er de underskrifter, der nu er to af. Jeg føler, at min troværdighed tager skade. Jeg vil heller ikke sidde på min stol bare for at sidde på min stol, hvis ikke jeg har borgernes tillid, siger hun til mediet.

Ifølge Sermitsiaq.AG har der i kommunalbestyrelsen været gentagne opfordringer til, at borgmesteren skulle trække sig.