En bilinspektør er en teknisk ekspert - typisk ingeniøruddannet - som ud fra undersøgelser af spor fra ulykkesstedet og de implicerede køretøjer ofte er i stand til at konkludere, hvad der er gået forud for en ulykke, og hvad der kan have forårsaget ulykken.

De undersøgelser tager dog noget tid at afslutte, og politiet kan derfor fredag aften ikke sige nærmere om, hvad der er foregået.

Føreren af bilen er bragt til sygehuset i Hillerød, mens motorcyklisten var så alvorligt tilskadekommen, at han blev fløjet med helikopter til Rigshospitalets Traumecenter i København.