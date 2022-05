Politiet modtog anmeldelsen klokken 17.40. Den gik på, at der var sket en ulykke på Hillerødvej ved Kappelhøjvej i Kregme.

- Det er en motorcykel, der er kørt ind i en bil, eller omvendt. Vi har en bilinspektør på stedet, som skal forsøge at afklare hændelsesforløbet, fortalte vagtchef Michael Dalby fra Nordsjællands Politi fredag aften.

En bilinspektør er en teknisk ekspert - typisk ingeniøruddannet - som ud fra undersøgelser af spor fra ulykkesstedet og de implicerede køretøjer ofte er i stand til at konkludere, hvad der er gået forud for en ulykke, og hvad der kan have forårsaget ulykken.