Bramsen vil bremse vrede bilister allerede på køreskolen

Hos Venstre er transportordfører Kristian Pihl Lorentzen helt med på ministerens forslag - han kalder det ”en fantastisk god melding”.

Pihl Lorentzen er selv medforfatter til bogen ”Stop trafikal egoisme”, som omhandler netop vejvrede og dårlig trafikal opførsel.

- Der er behov for at sætte ind over for det, og derfor er det højst relevant.

- Jeg tror, at langt de fleste unge køreskoleelever godt kan se fornuft i det her. Specielt, hvis det også bliver et af temaerne i den prøve, man skal op i, siger han.

Trine Bramsen afviser, at det for nogle måske vil forekomme en smule belærende at blive undervist i ikke at blive vred i bilen.

- Jeg tror ikke, det skader nogen at blive mindet om det en ekstra gang - og dem, der opfører sig ordentligt i forvejen og ikke bidrager til den her type af konflikter i trafikken, kommer jo så bare til at kunne bestå let.