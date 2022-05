Rusland advarer mod militærøvelse med missiler på Bornholm

Ruslands ambassadør i Danmark advarer mod at sende missiler til Bornholm som led i en militærøvelse, der skal afvikles på øen tirsdag.

Det skriver TV 2 mandag.

- Det kan ses som et skridt mod at ændre Bornholm fra en fredsø til et potentielt militært brohoved, siger ambassadør Vladimir Barbin til TV 2.