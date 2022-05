Advokater skal afdække overgrebsanklager mod ansat i domkirke

Søndag skrev Berlingske, at en ansat i Vor Frue Kirke - også kendt som Københavns Domkirke - har beholdt sit job til trods for anklager om flere års overgreb mod et barn.

Til avisen oplyste Kirkeministeriet, at en undersøgelse ville blive sat i værk.

Nu er der sat navn på, hvem der skal være med til at undersøge anklagerne.

- Afdækningen påbegyndes med det samme, og Kromann Reumert forventer efter sommerferien at afrapportere de indsamlede oplysninger til Kirkeministeriet, skriver ministeriet.