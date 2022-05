Vildt vejr breder sig, og muligheden for en ekstrem sommer som i 2018 er til stede

Over 40 graders varme i Spanien og kurs mod den varmeste maj nogensinde i flere regioner. I Indien og Pakistan er der målt over 50 grader kombineret med de kraftigste oversvømmelser i mere end 20 år. Tyskland og Frankrig havde også en ekstrem weekend, der i Tyskland bl.a. bød på flere voldsomme tornadoer med tilskadekomne og et enkelt dødsfald.