Lone Dybkjær-fond skal sikre uddannelse til fattige kvinder

- Lone har meget karakteristisk sagt, at mænd vil have vanskeligt ved at lade deres kvinder deltage i en uddannelse, hvis der også er andre mænd. Derfor var Lone med til at etablere kvindeuniversitetet, lyder det.

Fonden har en målsætning om, at man i løbet af de næste år kan nå en fondsstørrelse på 25 millioner kroner. Det skal ske gennem donationer. Det koster cirka 250-300.000 kroner at finansiere en treårig uddannelse.

- Jeg satser på at nå 25 millioner kroner gennem donationer, og så satser jeg på, at jeg parallelt kan indgå partnerskaber med store koncerner, hvor man finansierer kvinders uddannelse og følger dem undervejs.

- Mange har jo datterselskaber i eksempelvis Asien, som kvinderne kan blive en del af efter endt uddannelse, lyder det.